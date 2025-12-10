TOPLUMUN ZEHİRLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla konuştu. Gündeminde, bazı uçakların ardından ortaya çıkan beyaz çizgiler olan Milletvekili Aşıla bu durumla ilgili iddialarda bulundu. Bu çizgilerin stratosferik aerosol enjeksiyon uçakları tarafından oluşturulduğunu ve kimyasal partiküllerden oluştuğunu belirten Aşıla, toplumun zehirlendiğini öne sürdü. Bazı pilotların, tanımlanamayan trafik uyarısı verdiğini ifade eden Milletvekili Aşıla, o trafiğin stratosferik aerosol enjeksiyon uçaklar nedeniyle olduğunu dile getirdi.

YABANCI CİSİM VE UÇAKLARDAN BAHSETTİLER

Milletvekili Mehmet Aşıla, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Devletimiz, istihbarat, savcılar ve askeri kurumlarımız harekete geçsin artık! Artık hiçbir şeyi hafife almayın! Sahte gündemlerle oylanıyoruz, nihayet pilotlar farkına vardı. Sabiha Gökçen’den kalkan uçakların pilotları peş peşe tanımlanamayan trafik uyarısı verdi, yabancı cisimler ve uçaklardan bahsettiler.

KİMYASAL PARTİKÜLLERİ ÜZERİMİZE BIRAKIYOR

Evet, günlerdir ve aylardır İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde stratosferik aerosol enjeksiyon uçakları gökyüzünde kimyasal partikülleri üzerimize bırakıyor. Bu olaylar artık ifşa oldu, kimse saklayamaz. Zehirleniyoruz. Tarlalarımız, bitkilerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz zehirleniyor. Trump’ın yaptığını yapın! Çıkın Dünya Sağlık Örgütü’nden, Paris İklim Anlaşması’ndan. Yeter artık! Çıkın Açık Semalar Anlaşması’ndan. Burası yolgeçen hanı değil’ Burası Anadolu, Anadolu.”