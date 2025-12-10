Vatandaşlar, Çorum girişindeki Osmancık Caddesi üzerinde zaman zaman yeri değiştirilen radar noktalarına yakalanmaya devam ediyor.

Dün aynı güzergahta seyir halindeyken radara giren sürücü ve eşinin araç içindeki diyaloğu da tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Araç içi kamerasına yansıyan seslerde sürücü radar levhasını gördükten sonra eşine, “Burada hız sınırı kaç?” diye soruyor. Eşi ise “80’dir herhalde” yanıtını veriyor. Ancak ikili, hız sınırının 50 km olduğunu öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşıyor.

"BURASI 50 ÇOK AZ"

Eşinin “Yok canım, burası 50 çok az” dediği anlar da kayıtlara yansıyor.

SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Çift, 59 km hızla radara girerek 2 bin 167 TL ceza aldı. ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan sürücü, daha önce o noktada radar uyarısı görmediğini belirterek duruma tepki gösterdi: “Bu resmen bir tuzak. Hızımın 59 olduğuna da inanmıyorum. Araç kamerasında da görülüyor, yavaş giderken daha da yavaşlıyorum. Bıktık bu cezalardan, tuzaklardan.”