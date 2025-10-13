Sağlık-Sen Çorum Şubesi, teşkilat yapısını güçlendirmek ve sendikal hedeflerini değerlendirmek amacıyla Genişletilmiş İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Oğuzlar Altınkoz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk, şube yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, il, ilçe ve kurum temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sendikanın sahadaki mücadelesine ve örgütlü gücüne dikkat çekti. Saatcı, “Bugün burada teşkilatımızın her kademesinden temsilcilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genişletilmiş İl Divan Toplantımız, hem sahadaki sorunları değerlendirmek hem de sendikal hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Sağlık-Sen’in her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduğunu vurgulayan Saatcı, “Üyemizin hakkını her zeminde savunduk, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çorum teşkilatımız, dayanışma ruhuyla sendikamızın gücüne güç katmaktadır. Biz bir aileyiz ve bu ailenin en büyük gücü, inancıdır, birlikteliğidir” ifadelerini kullandı.

“29 ÖNEMLİ KAZANIM ELDE ETTİK”

2026–2027 toplu sözleşme döneminde elde edilen kazanımlara da değinen Saatcı, “Sağlık-Sen olarak 29 önemli kazanıma imza attık. Bunlar arasında gece nöbeti tutan personele tazminat verilmesi, giyim yardımının ayni olarak temini, taban ödeme katsayılarının artırılması ve 112 acil personeli için teşvik katsayılarının yükseltilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Bu adımlar, geleceğin sendikal mücadelesine yön verecektir” dedi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ, İSTİKRARLI BİR VİZYONLA MÜMKÜNDÜR”

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk ise, Sağlık-Sen’in ülke genelinde sağlık emekçilerinin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Kuluöztürk, “Sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözümü sadece taleplerle değil, istikrarlı bir sendikal vizyonla mümkündür. Bizim gücümüz, üyelerimizin birliğinden ve adalet mücadelesine olan inancından geliyor. Çorum Şubemizin özverili çalışmalarını takdirle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan istişarelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi, “Güçlü Teşkilat, Güçlü Sendika” anlayışıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi