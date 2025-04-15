Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 34.hafta maçları lider Kocaelispor ile son sıradaki Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçla tamamlandı. Kocaelispor, bitime 4 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi büyük oranda garantiledi.

Haftaya 66 puanla lider giren Kocaelispor, evinde, son sıradaki Yeni Malatyaspor’la oynadığı maçı 7 ve 20.dakikalarda Samet Yalçın, 41 ve 76.dakikalarda Oğulcan Çağlayan, 45.dakikada Ryan Mendes, 57.dakikada Yusuf Cihat Çelik ve 88.dakikada eski Ahlatcı Çorum FK’lı Ahmet Sağat’ın golleriyle 7-1 kazandı. Malatya temsilcisinin tek golü 90+2.dakikada Osman Katipoğlu’ndan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 69’a yükselten lider Kocaelispor, son 4 haftaya girilirken, 58’er puanla üçüncü sırayı paylaşan Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nin 11 puan önünde Süper Lig’e yükselmeyi büyük ölçüde garantiledi. Kocaelispor, 20 Nisan’da Esenler Erokspor’la deplasmanda oynayacağı 35.hafta maçında 1 puan alması ya da Gençlerbirliği ile Erzurumspor’un puan kaybetmesi halinde matematiksel olarak da Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.