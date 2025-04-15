Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 34.hafta maçları lider Kocaelispor ile son sıradaki Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçla tamamlandı. Kocaelispor, bitime 4 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi büyük oranda garantiledi.

Haftaya 66 puanla lider giren Kocaelispor, evinde, son sıradaki Yeni Malatyaspor’la oynadığı maçı 7 ve 20.dakikalarda Samet Yalçın, 41 ve 76.dakikalarda Oğulcan Çağlayan, 45.dakikada Ryan Mendes, 57.dakikada Yusuf Cihat Çelik ve 88.dakikada eski Ahlatcı Çorum FK’lı Ahmet Sağat’ın golleriyle 7-1 kazandı. Malatya temsilcisinin tek golü 90+2.dakikada Osman Katipoğlu’ndan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 69’a yükselten lider Kocaelispor, son 4 haftaya girilirken, 58’er puanla üçüncü sırayı paylaşan Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nin 11 puan önünde Süper Lig’e yükselmeyi büyük ölçüde garantiledi. Kocaelispor, 20 Nisan’da Esenler Erokspor’la deplasmanda oynayacağı 35.hafta maçında 1 puan alması ya da Gençlerbirliği ile Erzurumspor’un puan kaybetmesi halinde matematiksel olarak da Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

Servet Çetin Çorum maçı için ne dedi? Servet Çetin Çorum maçı için ne dedi?

Editör: Haber Merkezi