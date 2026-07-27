Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Trap Yarışları gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi ile Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği iş birliğinde Melikgazi Atış Poligonu'nda düzenlenen organizasyona Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Çorum'un yanı sıra 10 farklı ilden sporcuların katıldığı yarışmalar, gün boyu büyük heyecana sahne oldu. Beş ayrı kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Başkan Aşgın ile Avcılık ve Atıcılık il temsilcileri tarafından takdim edildi.

Ödül töreni öncesinde konuşan Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Serkan Kaya ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Çorum İl Temsilci Vekili Celal Taşdelen, trap sporuna ve organizasyona verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise festival kapsamında düzenlenen spor organizasyonlarının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Başkan Aşgın, elde edilen başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı sadece belediyemizin değil; Valiliğimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün, derneklerimizin, federasyonumuzun ve en önemlisi bu spora gönül veren sporcularımızın başarısıdır." dedi.

Sporcuların her zaman en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Aşgın, "En modern poligonları da yapsak, en güzel tesisleri de inşa etsek sporcularımız olmazsa bunların hiçbir anlamı olmaz. Asıl değer, bu spora emek veren sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Trap sporunun büyük emek, disiplin ve fedakârlık gerektirdiğini dile getiren Başkan Aşgın, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Bizim gönlümüzde yarışmaya katılan herkes birincidir. Türkiye'nin dört bir yanından büyük fedakârlıklarla Çorum'a gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı ayrıca kutluyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmasında önemli bir müjde de veren Başkan Aşgın, Çorum'a kazandırılması planlanan yeni ve modern bir trap atış poligonu için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Gün boyu süren müsabakaların ardından dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını alırken, organizasyon hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Dereceye giren sporcuların listesi şu şekilde oluştu;

Profesyonel kategori: 1.Orhan Hız, 2.Cem Arda Atalay, 3.Serkan Kaya.

Veteran kategori: 1.Cemil Ahıska, Yaşar Çavuş, 3.Fuat Erdem.

Kadınlar kategori: 1.Sudenaz Tekke, 2.Habibe Tuncay, 3.Yağız Bayram.

Gençler kategori: 1.Emir Sıcak, 2.Emirhan Aktaş, 3.Yağız Bayram.

Avcılar kategori: 1.Oğuzhan Hayır, 2.Arif Hız, 3.Emrah Demiray.