Türk futbolunda antrenör eğitimi alanında uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Çorumlu teknik adam İsmet Kamak, Fenerbahçe Futbol Akademisi Eğitim Direktörlüğü görevine getirildi.

Türk futboluna yetiştirdiği antrenörler ve eğitim faaliyetleriyle önemli katkılar sunan Kamak, kariyerinin en anlamlı günlerinden birini yaşadığını belirterek, Fenerbahçe ailesine katılmanın büyük heyecan ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Kamak, "Kariyerimin en anlamlı günlerinden birini yaşıyorum. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin futbol akademisinde Eğitim Direktörü olarak görev alacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe ailesine katılmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum." dedi.