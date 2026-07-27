Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Şenliği Futbol Turnuvası, Alaca İlçe Sahası'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluk kupasını Çorum FK kaldırdı.

Altı takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada ekipler, iki grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselirken, ardından oynanan final ve üçüncülük maçlarıyla dereceye giren ekipler belirlendi.

Final karşılaşmasında Hattuşaspor ile karşılaşan Çorum FK, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Alaca Belediyespor, PTT Gençlikspor'u 2-0 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine Alaca Belediye Başkan Vekili Oktay Yelkuvan, TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz, Alaca Belediyespor Başkan Yardımcısı Akif İslamoğlu, Çorum FK Altyapı İdari Menajeri Talip Lambacı, antrenörler, sporcular ve çok sayıda veli katıldı.

Turnuva boyunca misafir takımları en iyi şekilde ağırlayan Alaca Belediyesi, sporculara yemek ve içecek ikramında bulunurken, organizasyon sonunda dereceye giren ilk dört takıma kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Centilmence geçen mücadelelerin ardından sona eren Yıldızlar Şenliği Futbol Turnuvası, hem genç futbolcuların gelişimine katkı sağladı hem de dostluk ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile oldu.