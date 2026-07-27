Savunmasını deneyimli bir stoperle güçlendirmek isteyen Arca Çorum FK’nın gündemine geçen sezonu Fransa’nın Lille takımında geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Chancel Mbemba’yı aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Chancel Mbemba ile görüşmeler devam ediyor. Arca Çorum FK, deneyimli stopere yıllık 2 milyon 500 bin Euro maaş teklif etti. Chancel Mbemba ise 4 milyon istiyor. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.