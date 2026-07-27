Yeni sezon saha çalışmalarının yanı sıra transfer görüşmelerinin de yoğun şekilde devam ettiği Arca Çorum FK’nın kadrosuna katmak istediği iki kanat oyuncusundan birinin İranlı Mohammad Mohebi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, geçen sezonu Rusya’nın Rostov takımında geçiren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Mohammad Mohebi ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. İranlı milli futbolcu da Çorum’a gelmeye sıcak bakarken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.