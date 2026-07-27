Geçen sezon Süper Lig’den düşen ve yeni sezonda yeniden Süper Lig’e dönmenin hesaplarını yapan Kayserispor, Arca Çorum FK’nın kazandığı 1.Lig play-off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolculardan Burak Çoban’ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin 32 yaşındaki kanat-orta saha oyuncusunu transfer etmek için girişimde bulunduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Sakaryaspor’dan Arca Çorum FK’ya gelen Burak Çoban, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 21 maçta 6 gol-4 asistlik skor performansıyla Süper Lig bileti alınmasına çok büyük katkı sağladı.