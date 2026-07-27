Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde Sarıyer’den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt, Çorum’u tercih etmekle hayatının en önemli kararlarından birini verdiğini ifade ederken, “Çorum FK’ya geldiğim için çok mutluyum” dedi.

TAM BİR AİLE ORTAMI VAR

Bolu kampında gazetemize açıklamalarda bulunan Hasan Emre, kulüpte tam bir aile ortamının hakim olduğuna dikkat çekerken, “1.Lig kolay bir lig değil. Arca Çorum FK geçen sezon Süper Lig’e yükselmekle büyük bir iş çıkardı.

Transfer tercihimi Çorum’dan yana kullanmakla hayatımın en önemli kararlarından birini verdim. Çorum’a geldiğim için çok mutluyum. Burada iyi bir takımdaşlık ve tam bir aile ortamı var.

UYUM SORUNU YAŞAMADIM

Buraya geldiğimde bana karşı çok iyi bir karşılama oldu. Gerek taraftarların destek mesajları, gerek takım arkadaşlarımın ilgisi nedeniyle geldiğimden beri hiç uyum sorunu yaşamadım” dedi.

REKABET BAŞARIYI GETİRİR

Kendi mevkiinde yeni transferlerden Ramadani ile birlikte tatlı bir forma kapma rekabeti içerisinde olduklarını da kaydeden Hasan Emre, “Benim mevkiimde Ramadani gibi bir oyuncu var. Çok çok iyi bir oyuncu, kariyeri tartışılmaz. Tatlı bir rekabet içerisinde olacağız, kendisinin her an arkasında olacağım. Bu rekabetin de başarıyı getireceğini düşünüyorum. Ben elimden geleni yapıp formayı sırtıma geçirmek için çalışacağım. İkimizin de hedefi Çorum’un başarısı” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA HER TAKIM MAÇA 1-0 GERİDE BAŞLIYOR

Geçen sezon Sarıyer formasıyla Arca Çorum FK’ya karşı oynadığını ve Çorum’daki atmosferden çok etkilendiğine dikkat çeken Hasan Emre, “Ben geçen sene Sarıyer ile birlikte Çorum FK deplasmanına gelmiştim. Daha maç başlar başlamaz stadyumdaki atmosfer beni çok etkilemişti. Çorum’da rakipler maça 1-0 geride başlar. Ben de Sarıyer’de iken bunu hissettim.

Bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Taraftarımıza geçen seneden daha çok ihtiyacımız olacak. Onlar her zaman bizim itici gücümüz olacak” ifadelerini kullandı.

ÜÇ FUTBOLCU ÖRNEK ALIYOR

Üç futbolcuyu örnek aldığını da kaydeden Hasan Emre, “Ben çocukluğumdan beri Türkiye’de oynayan oyunculardan Mehmet Topal ve Josef De Souza’yı örnek aldım. Avrupa’da ise Sergio Busquets’in oyun tarzını beğeniyorum. Bu 3 oyuncunun aksiyonlarını, oyun bilgilerini maç içindeki hallerini devamlı analiz etmişimdir” dedi.