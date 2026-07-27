Giresun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği’nde ikinci gün heyecanı yaşandı.

B grubunda mücadele eden Çorum erkek takımı ilk maçında Erzincan’ı 3-0 yenerek yarı final grubuna hızlı bir giriş yapmıştı. Bugün gruptaki ikinci maçında ev sahibi Giresun ile karşılaşan Çorum’un yıldız efeleri maçı 3-2 kaybederek grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamladı.

Çorum temsilcisi yarın saat 13.30’da A grubu ikincisi Tokat ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması halinde adını Türkiye finallerine yazdıracak.