İskilip Belediye Spor Kulübü’nde yetişen ve milli takımda da birçok başarıya imza atan Ferhat Yiğit, Çorum’daki şampiyonada 65 kiloda mücadele etti. Elemelerdeki rakiplerini bir bir yenen Yiğit, takım arkadaşı Abdullah Toprak’la çıktığı Türkiye şampiyonluğu müsabakasını kaybedince ikincilikte kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Öte yandan, İskilip Belediye Spor Kulübü yöneticileri Ferhat Yiğit’i final maçında yalnız bırakmadı. Kulüp Başkanı Mehmet Hazır, yönetim kurulu üyesi Alihan Deveci ve antrenör Adem Uysal, final maçını tribünden takip ederek moral verdiler.