Deplasmanda Şanlıurfaspor’u 1-0 yendikleri maçtan sonra takıma izin vermediğini ve Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına hemen başladıklarını kaydeden Servet Çetin, takımda morallerin yüksek olduğunu ifade ederken, “Oyuncularımızın morali yerinde. Aldığımız önemli puan bizim hedefimiz olan Play-Off yolunda en büyük moral oldu. Ama bu haftaki Çorum FK maçı daha da önemli, bu maça sporculara hiç dinlenme vermeden sürdürüyoruz. Çorum FK güçlü bir ekip, ancak biz de sahada kendi oyunumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almayı hedefliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyoruz. Bu maçta da istediğimiz sonucu alarak hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi