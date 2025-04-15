Çorumlu antrenör İlhan Aşkın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Genç Milli Tekvando Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi 23’ü kadın, 20’si erkek 43 sporcu temsil ederken, Çorumlu antrenör İlhan Aşkın da milli takımın başında teknik direktör olarak görev yaptı. İlhan Aşkın’ın öğrencileri şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş, ve 5 bronz olmak üzere 16 madalya ile kapattı. Türkiye, bu madalya dağılımının ardından kadınlarda, erkeklerde ve genel klasmanda Avrupa şampiyonu oldu.

COŞKUNGÖNÜL ŞAMPİYON

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcu Buğra Taşkıngönül, 68 kiloda tüm rakiplerini yenerek birinci oldu ve Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Taşkıngönül’ün yanı sıra 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, 59 kiloda Emre Sarıtaş, 68 kiloda Evra Alıcı, 73 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ve +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak şampiyon oldular.

44 kiloda Zeynep Çiçek, 45 kiloda Hakan Yıldırım, 48 kiloda Altuğ Gesge, +68 kiloda Elifnaz Köseoğlu, 78 kiloda da Ali Murtaza Boz ikinci olurken, 42 kiloda Damla Nur Yılmaz, 46 kiloda Mülkiye Ece Ulusoy, 48 kiloda Yankı Morkoç, 51 kiloda Ömer Talha Dülger ve 55 kiloda Mümüne Nur Göz ise üçüncü oldular.