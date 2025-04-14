Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A Gençler Bilek Güreşi Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ve ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalara Çorumlu öğrenciler damga vurdu. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda Çorum Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Zeynep Miray Güccük 55 kiloda hem sağ, hem de sol kolda birinci, yine Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Zübeyde Bozkurt 65 kilo sağ kolda birinci, Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu Lisesi’nden Medine Değer 45 kilo sağ kolda birinci olarak Türkiye finallerine adını yazdırdı. Ayrıca Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Burak Eraslan 55 kilo sağ kolda ikinci olarak final biletini alan bir diğer Çorumlu öğrenci oldu.

Editör: RIFAT KARA