Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E Grubu 7.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Pursaklar Belediyespor’un konuğu oldu. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu denk bir mücadeleye sahne olurken, ikinci periyottan itibaren oyunda üstünlüğü eline geçiren Çorum Belediyespor, ikinci periyodu 11, üçüncü periyodu 12 ve dördüncü periyodu da 9 sayı farkla kazanarak maçtan 95-60 galip ayrılmayı başardı.

Bu soncun ardından Çorum temsilcisi puanını10’a, Ankara temsilcisi Pursaklar Belediyespor ise 7’e yükseltti.