Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler Ferdi ve Takım şampiyonası Çorum’da yapıldı. Şampiyonanın ilk iki gününde hem ferdi, hem de çift kategorisinde toplam 8 madalya alan Çorumlu raketler, son gün gerçekleşen takım müsabakalarında da kürsü yapmayı başardı.

Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen takım müsabakalarında erkeklerde Aras Aydın, Ahmet Berk Tükenmez, İmer Polehai’den oluşan kadrosu ile Fenerbahçe A takımı şampiyonluğa uzanırken, Ahmet Çelik, Yiğit Hüseyin Subaşı ve Muammer Kayra’lı kadrosu ile Çorum Arenaspor Türkiye ikincisi oldu. Bu kategoride üçüncülük kupası ise Kerem Güller, Akif Emre Burç, Sinan Es’li kadrosu ile İstanbul DSİ’nin oldu

Kızlarda da Zeynep Duran, Armin Aydın, Vahed Malmiri’li oyuncu grubu ile mücadele eden Fenerbahçe şampiyon olmayı başarırken, Duru Beril Tok, Ferdevs Nur Bingöl’lü kadrosu ile Yalova Gençlikspor ikinci, Merdine İrem Türkan, Şavval Alaş’lı kadrosu ile Batman Belediyespor Türkiye üçüncüsü oldu.