Ahlatcı Çorum FK’nın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 34.haftasında, Çorum Şehir Stadı’nda Manisa FK’yı 3-2 yendiği maçta tribünler renkli görüntülere sahne oldu.

Kulüp yönetiminin almış olduğu karar üzerine anneler ile 0-18 yaş çocuk ve gençler maçı ücretsiz olarak tribünlerden izleme fırsatı buldular. Maçın ücretsiz olması nedeniyle tribünlerde birçok anne ve çocuk yer aldı. Televizyondan takip ettikleri takımlarını statta canlı izleme fırsatı bulan çocuk ve gençlerin mutluluklarına anneleri de ortak olurken, tribünlerde renkli görüntüler objektiflere yansıdı.