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Kış aylarında kaygan zeminlerde kaza oranını düşürmek için hayata geçirilen kış lastiği uygulaması1 Aralık itibariyle başladı. Uygulama noktasında sürücülere kış lastiği takmaları konusunda ikazda bulunan Emniyet Müdürü Pehlivan, ”Buradan tüm sürücülere göstermek amacıyla bir uygulama başlatmış bulunmaktayız. Malumunuz 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamasına geçildi. Bu amaçla uygulama yapıyoruz bütün sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum kış lastiği hayat kurtarır” dedi.



Denetimlerde ticari araçlar ile ağır vasıta araçların kış lastikleri kontrol edilerek derinlikleri ölçüldü. Yapılan denetimlerde araç sürücülerine, kış lastiği hakkında bilgiler veririlerken, polis ekipleri tarafından çikolata ve kolonya ikram edildi. Kış lastiği takma zorunluluğu bugünden itibaren başladığı, kış lastiği takmadığı tespit edilen araç sürücülerine 2 bin 568 TL idari para cezası uygulanacak.



Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çorum Valilimizin kararıyla, il sınırlarımız içerisinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarının ulaşımı asgari seviyede etkileyerek kış mevsimi süresince trafik güvenliliğin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliliğin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehir içi yolcu eşya taşımalarında kullanılan araçlarda da 1 Aralık 2023 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kamyon, kamyonet, çekici, tanker, ticari araç, servis araçları, halk otobüsleri, İl- İlçe minibüsleri kış lastiği kullanımı zorunla hale getirilmiştir. Kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan işletenler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi hükmü doğrultusunda 2 bin 568 TL idari para cezası uygulanacaktır. Mevzuatımızda hususi otomobil sürücüler için kış lastiği zorunluluğu olmamasına rağmen özellikle hava sıcaklığının +7 derecenin altında düştüğü iklim şartlarında yol tutuşunun artırılarak daha güvenli yolculuklar yapabilmeleri için onların da araçlarında kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.