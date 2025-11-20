Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı” için geri sayım başladı!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğin Eğitimi Çorum’da Şekilleniyor” başlığı ile yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı”nın 27 Kasım 2025 Perşembe günü ilimizde yapılacağı duyuruldu.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 27 Kasım 2025 günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak çalıştayda; ilimiz merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinin, işbirliği yaptığı kurumların idarecileri, öğretmenleri, usta öğreticileri, akademisyenler, sosyologlar, muhtarlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri gibi eğitimin tüm güçlü paydaşları ile bir araya gelecek.

Hayat boyu öğrenme süreçlerini paydaşların kıymetli görüşleriyle harmanlayarak; daha sürdürülebilir, daha güçlü ve geleceğe hazır bir sistem oluşturmanın hedeflendiği çalıştayda eğitimin yüzyılında, öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığının konuşulacağın anlatıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK