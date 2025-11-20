Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başlattığı 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Osmancık Akören Köyü’nde düzenlenen fidan dikimi, Huzurevi sakinleri, köy halkı ve öğrencileri aynı amaç için bir araya getirdi. Bu buluşma, nesiller arası dayanışmanın en çarpıcı örneklerinden birini sergiledi ve büyük beğeni topladı. Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bu özel buluşmada yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Köy halkının programa gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekerken, özellikle yaşlıların tecrübelerini gençlerle paylaşarak fidan dikmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik, hem çevreye karşı duyarlılığı artırmayı hem de toplumun farklı kesimleri arasında kaynaşmayı sağlamayı hedefledi.

Dikilen her bir fidan, sadece doğaya bırakılan bir yeşil miras değil, aynı zamanda 2025 Aile Yılı temasıyla birleşerek aile bağlarını, toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı temsil etti. Yaşlılar ve gençlerin el birliğiyle yürüttüğü bu çalışmalar, Sosyal Hizmet Merkezi’nin toplumsal sorumluluk anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyon, toplumun farklı yaş gruplarını aynı duyarlılık etrafında birleştirmesiyle öne çıktı.

AKÖREN’E TEŞEKKÜR

Programın sonunda bir araya gelen yetkililer, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı bulunan Akören Köyü sakinlerine, katılım sağlayan öğrencilere ve coşkuyla görev alan Huzurevi sakinlerine teşekkürlerini iletti.

Fidan dikimi sırasında büyüklerin gençlere hayat tecrübelerini anlattığı samimi anlar, etkinliğe duygusal bir boyut kattı. Dikilen fidanlar, Akören Köyü'nde hem yeşil bir miras bırakacak hem de Aile Yılı kapsamında yapılan bu anlamlı buluşmanın hatırası olarak büyüyecek.

