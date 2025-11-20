Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Farkındalık Semineri”nin dördüncüsü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak gerçekleştirildi.

Seminer, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Biriminde görev yapan Sosyal Çalışmacı Ayşin Helvacı Altunsoy tarafından sunuldu. Programda kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, toplumsal nedenleri ve bireysel etkileri üzerine kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ayrıca şiddetin yaygınlığına ilişkin veriler paylaşılırken, konuya ilişkin mevzuat ve kurumların sunduğu hizmet birimleri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılara, kamu personelinin şiddetle mücadelede üstlenebileceği sorumluluklar ve başvuru mekanizmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, eğitimlerin kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve şiddet mağdurlarının destek hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmaya yönelik eğitim programlarının farklı kurumlarda devam edeceğini açıkladı.

Muhabir: Haber Merkezi