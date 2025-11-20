İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin ile birlikte Çorumlu Şehit Abdullah Gödek’in annesi Hacer Gödek’i evinde ziyaret eden Sahit Aydın, buluşmanın manevi destek sağlamanın yanı sıra ailelerle kurulan gönül bağını güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

ŞEHİT ANNESİ’NE

KUR’AN-I KERİM

Şehit annesi Hacer Gödek ile sohbet ederek sağlık durumu, ihtiyaçları ve günlük yaşam koşulları hakkında bilgi alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın ve İl Müftüsü Yıldırım tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Aydın devletimizin şehit ailelerine sunduğu destekler hakkında bilgi vererek yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Müftü Yıldırım tarafından Şehidimiz Abdullah Gödek için dua edilerek rahmetle yâd edildi. Şehidimizin vatanımız için gösterdiği fedakârlık, ailelerin taşıdığı kutsal emanetin önemi ve şehitlerimize duyulan minnet bir kez daha vurgulandı.

Özenle gerçekleştirilen ziyaret, şehit ailelerine verilen kıymetin ve devletimizin güçlü dayanışma anlayışının somut bir göstergesi oldu.

GAZİ CENBERLİTAŞ’A

HASTANEDE ZİYARET

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Gazi Jandarma Uzm. Çvş. Aziz Muhammet Cenberlitaş’ı rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Gazi Cenberlitaş’ın moral durumu, ihtiyaçları ve talepleri dinlenerek sağlık durumunun yakından takip edileceğini ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli desteğin sunulacağı vurgulandı.

Sahit Aydın: “Devletimizin gazilerimize ve şehit ailelerine gösterdiği vefa ve güçlü dayanışma anlayışını yansıtan bu ziyaret, kahramanlarımıza verilen değerin önemli bir göstergesidir. Gazimiz Jandarma Uzm. Çvş. Aziz Muhammet Cenberlitaş’a acil şifalar diliyor; tüm gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her daim yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ