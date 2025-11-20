Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgiye göre Perşembe gecesi akaryakıt fiyatlarına tarihi zam geliyor. Peki akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Çorum'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyat listesi…

AKARYAKIT FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,5 TL'lik zam bekleniyor. Bu zamla birlikte birçok ilde ve ilçede Motorin litre fiyatı 60 lirayı aşacak.

20 KASIM 2025 ÇORUM GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

Benzin litre fiyatı: 56.51

Motorin litre fiyatı: 59.35

LPG litre fiyatı: 28.29