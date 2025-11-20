İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde !Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında haftalık eğitim çalışmalarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları ve il genelinde yürütülen projeler masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın başkanlığındaki toplantıya Şube Müdürleri Nusret Muçen, Bülent Eryiğit, Soner Buğdaylı, AR-GE birimi ve proje koordinatör öğretmenleri katıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden birini, 24 Kasım Öğretmenler Günü için planlanan program ve çalışmalar hakkında yapılan detaylı değerlendirme oluşturdu.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin ildeki durumu ele alınarak, önümüzdeki haftaya yönelik çalışma takvimi ve hedefler de detaylı şekilde görüşüldü. Maarif Modeli kapsamında yürütülen Genç ARGE, TÜBİTAK, Teknofest ve Erasmus projelerinin yanı sıra "Çorum Okuyor", "Ailemle Eğitim Yolculuğum", "Yaşam Becerileri" ve "Öğretmen Akademileri" gibi yerel projelerin mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda son olarak, okullardaki iş sağlığı ve güvenliği ile öğrencilerin beslenme sağlığı için önemli olan okul kantinlerinin denetimleri ve iyileştirilmesi çalışmaları da görüşüldü.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduktan sonra, tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Muhabir: Haber Merkezi