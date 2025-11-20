Merhum Dilaver Balaban’ın eşi, Elif Boruç, İsmet Balaban ve merhum Fazlı Balaban’ın anneleri, merhum Yaşar Boruç’un kayınvalidesi, Süleyman Balaban, Mehmet Balaban, Dilaver Balaban’ın babaanneleri, Umut Boruç, İcabet Boruç ve Leblebi TV Editörü Gazeteci Eylem Boruç’un anneannesi olan Zeynep Balaban, Çorum Özel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu.

Merhumenin cenazesi Dut Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Köy Muhtarı Mustafa Ünver, Çorum Basın Derneği Başkan ve Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR