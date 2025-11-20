İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Dilimizin Zenginlikleri” Projesi kapsamında düzenlenen Sözlük Tasarım Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın himayesinde uygulanan proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birincilik elde eden öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Kutluhan Cüce, okul yöneticileri, danışman öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, proje sürecine gösterilen ilgi ve öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Buna göre Ödüllü Sözlük Tasarım Yarışması’nda dereceye giren İlkokul birincisi Zeynep Sıvaslı (Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu), Ortaokul birincisi Rabia Çetin (Ortaköy/Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu) ve Lise birincisi Elif Beril Özdilli (Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) öğrencileri ödüllerini aldı. Yarışmada başarı elde eden öğrenciler tebrik edilirken, projeye katılan tüm öğrencilere de gösterdikleri özenli çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, yarışmaya katkı sunan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, dereceye giren öğrencilere ödülleri olarak bisiklet takdim etti. Çağlar, projenin öğrencilerin dil bilinci ve kelime dağarcığına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi