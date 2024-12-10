Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisinin Türkiye Kupası’na katılmayacağını 7 Aralık’ta yazılı olarak bildirdiği belirtilirken, “Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kupası’na Ahlatcı Çorum FK gibi 5.turdan dahil olan Kasımpaşa, geçtiğimiz Cuma günü yapılan 5.tur eşleşmeleri kura çekiminde Gençlerbirliği ile eşleşmişti.