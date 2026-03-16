1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 11.hafta maçında İskilipspor ile Alaca Belediyespor İskilip İlçe Sahası’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısını 2-1 önde kapatan İskilip temsilcisi ikinci yarıda yediği 2 golün ardından maçta 3-2 geriye düştü. Mücadelenin 90+5.dakikasında bir pozisyon sonrası İskilipspor’lu bir kaç futbolcu maçın orta hakemi Lütfican Arduç’a hem fiziki, hem de sözlü saldırıda bulundu.

Bu gelişme sonrası maçın hakemi Lütfican Arduç maçı tatil etmek zorunda kaldı.

İLK KINAMA YUMLU’DAN

Maçın orta hakemi Lütfican Arduç’agerçekleşen saldırı sonrası üst üste kınama mesajları geldi.

İlk olarak Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Gökhan Yumlu yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gökhan Yumlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi olarak yaşanan olayı kınadıklarını belirtti. Yumlu, sporun temelinde dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunun bulunduğunu vurgulayarak bu tür olayların sahalarda tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Açıklamada ayrıca hakem Lütfican Arduç’a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sporun tüm paydaşlarının sağduyu içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

ASKF DE SESSİZ KALMADI

Çorum’un il futbol hakemlerinden Lütfican Arduç’a İskilip’te yapılan saldırının ardından bir kınama mesajı da Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan (ASKF) geldi.

ASKF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“15 Mart Pazar günü İskilipspor ile Alaca Belediyespor arasında oynanan 1.Küme 11.hafta naçında hakemlere yönelik gerçekleştirilen çirkin ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Müsabakanın son bölümünde verilen kırmızı kart kararının ardından bazı oyuncular tarafından maçın hakemi Lütfican Arduç’a ve hakem ekibimize yönelik sözlü ve fiziki saldırı girişimlerinde bulunulmuştur.

Yaşanan bu olaylar sonucunda hakemlerimizin can güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girmiş, hakemlerimize yönelik yoğun baskı ve saldırı nedeniyle müsabaka hakem tarafından tatil edilmiştir. Hakemlerimiz güvenlik eşliğinde soyunma odasına güçlükle ulaşabilmiştir.