Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 4.hafta maçında Çorum Belediyespor’un 12 dev adamı sahasında Çukurova Üniversitesi’ni konuk etti. Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-22 geride kapatan Çorum temsilcisi ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyarak periyodu 27-18 kazanarak soyunma odasına 49-41 önde girdi. Üçüncü periyotta da etkili oyununu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar son periyotta zaman zaman oyunun kontrolünü rakibine kaptırsa da maçı 108-90 farklı kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ligdeki üçüncü galibiyetini alan Çorum’un 12 dev adamı puanını 7’e yükseltirken, konuk Çukurova Üniversitesi ise puanını 5 yaptı.

SALON : Çorum Yeni.

HAKEMLER: Çağrı Temur, Yasemin Kundakçı.

ÇORUM BELEDİYESPOR: Yusuf, Eren, İsmet, Atakan, Kaan, Mehmet Efe, Uğur Can, Egehan, Yunus Emre, Efekan, A.Yasin, Atahan.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ: Suat Ege, M.Ali, Cihan, Ahmet, Berkay, M.Onur, Cihan, M.Berkehan, Berat, Baran, A.Karaman, Toprak.

PERİYOTLAR: 22-23, 27-18, 30-22, 29-27.