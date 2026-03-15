Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Iğdır FK’da bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Bodrum FK karşısında alınan 3-2’lik yenilgi sonrası teknik direktör Kenan Koçak istifa ederken, yerine liglerin deneyimli ismi Hikmet Karaman getirildi.

Iğdır FK, Kenan Koçak nezaretinde 8 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 11 puan toplarken, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Iğdır FK’nın yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, Türkiye liglerinden en son 2023-2024 Sezonunda Adana Demirspor’da görev yaparken, geçen sezon ise Moldova’nın Zimbru takımının başında 20 maça çıktı.

BU SEZON

DÖRDÜNCÜ

TEKNİK

DİREKTÖR

Hikmet Karaman, Iğdır FK’nın bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu. Sezona Çağdaş Çavuş’la başlayan yeşil-beyazlı kulüpte sırasıyla İbrahim Üzülmez ve Kenan Koçak görev yaptı. İbrahim Üzülmez’den sonra 1 maçta da takımın başında Çağatay Erküp yer aldı.

