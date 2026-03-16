Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 31.hafta maçında bugün, şampiyonluk hesapları yapan Esenler Erokspor’u konuk edecek.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın gelmesinden sonra çıktığı 5 maçı da kazanarak Süper Lig umutlarını sürdüren Arca Çorum FK, Osman Özköylü nezaretinde, 8 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta içerisinde 1-1’lik Bandırmaspor beraberliği ile bozulan Esenler Erokspor karşısında galibiyet arayacak. Kazanmaktan başka yolu bulunmayan Arca Çorum FK’nın kritik maçtaki en büyük kozu ise taraftarları olacak. Çorumlu sporseverler maça büyük ilgi gösterirken, tribünlerin dolması bekleniyor.

Haftaya 63 puan ve averajla lider giren Esenler Erokspor’la 56 puanlı Arca Çorum FK arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak kritik maçı Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Aksu’nun yardımcılıklarını ise Gaziantep bölgesinden Mehmet Rıza Özsakal ve Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Arca Çorum FK’da bugünkü kritik Esenler Erokspor maçı öncesinde Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam yine ceza sınırında bulunuyorlar. Bu futbolculardan bugün kart gören, 22 Mart’ta Iğdır FK deplasmanında forma giyemeyecek.