Arca Çorum FK, bugün kader maçı oynayacağı Esenler Erokspor’la bugüne kadar 5’i lig, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 6 kez karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette İstanbul temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

Erokspor’la ilk kez 2022-2023 Sezonunda 2.Lig’de rakip olan Arca Çorum FK, ligde 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İstanbul’daki maçı 2-0 kaybeden Çorum ekibi, sahasında 3 puanı 1-0’lık skorla aldı.

Aynı sezon iki takım arasında Çorum’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında normal süre ve uzatmalar 1-1 biterken, penaltılar sonucu Erokspor 5-4 kazanıp tur atladı.

Geçen sezon 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’da oynanan maç ise 3-3 bitti.

Bu sezonun 11.haftasında İstanbul’da oynanan maçı Esenler Erokspor 3-1 kazandı.

Muhabir: Haber Merkezi