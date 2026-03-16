Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 31.hafta maçında bugün Esenler Erokspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 483.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı takım bugüne kadar 482 kez puan maçına çıktı. 3’ü hükmen 212 galibiyet alan Arca Çorum FK 128 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 142 maçta ise yenilgiyle ayrılıp 764 puan toplarken, attığı 695 gole karşılık 513 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip sahasında çıktığı 239 karşılaşmada ise 127 galibiyet, 64 beraberlik, 48 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 402 kez havalandıran Arca Çorum FK kalesinde 226 gol görürken 445 puan topladı.

Çorum ekibi, çıktığı 243 deplasman maçında da 85 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi alıp hanesine 319 puan yazdırdı. 294 gol atan Arca Çorum FK kalesinde 287 gole engel olamadı.

