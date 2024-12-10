Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FİFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne 3 ayrı dosyadan 6’şar puan olmak üzere toplam 18 puan silme cezası, 2.Lig takımlarından Giresunspor’a ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor’un, 2021-2022 Sezonunda görev yapan teknik direktör Marius Sumudica ile yardımcıları Gabriel Margarit ve Christian Petre ile ilgili açılan disiplin dosyaları sonucunda 18 puan silme cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bu sezon, ilk hafta maçına da çıkmadığı için 3 puanı silinen Yeni Malatyaspor, haftaya -3 puanla girerken, 18 puanının daha silinmesi üzerine -18’e indi. Puan silme cezasının ligde kalma umutlarını tamamen bitirdiği ifade ediliyor.