Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 15.hafta 2 karşılaşmayla tamamlanırken, Ahlatcı Çorum FK 1 haftalık aranın ardından yeniden play-off potasına girdi.

Haftanın son 2 maçı dün akşam oynandı. Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Amed Sportif Faaliyetler, ilk yarısı 1-1 biten maçta konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 2-1 yenerken, Ümraniyespor da İstanbul derbisinde Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti.

15.hafta maçlarının tamamlanmasından sonra puan cetvelinin zirvesinde yine Kocaelispor yer aldı. Haftayı 3-1’lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Körfez ekibi 32 puanla zirvedeki yerini korudu.

Şampiyonluk hesapları yapan Bandırmaspor, zorlu Iğdır deplasmanında 1-0 kazanarak lider Kocaelispor’u 1 puan geriden takip ederken, 22 puanda kalan Alagöz Holding Iğdır FK zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Evinde Adanaspor’u 1-0’la geçen Erzurumspor puanını 28’e çıkartarak şampiyonluk umutlarını güçlü şekilde sürdürürken, Adanaspor 8 puanla düşme hattında kaldı.

Başkent temsilcisi Keçiörengücü, konuk ettiği İstanbulspor’u 2-1’le geçerek puanını 24’e yükseltti ve haftayı 5.sırada kapatırken, düşüşü süren İstanbulspor 20 puanda kaldı.

Zorlu Bolu deplasmanında, uzatmalarda bulduğu golle 3-2 kazanan Ankaragücü’nün yükselişi sürerken, puanını 23’e çıkartan Başkent ekibi, Ahlatcı Çorum FK’nın averajla önünde yer alarak 6.sıraya yerleşti.

Manisa FK deplasmanında 13.dakikada Burak Süleyman’ın attığı golle 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK Erzurumspor yenilgisini unutturup puanını 23’e yükseltti ve 1 haftalık aranın ardından 7.sıraya yerleşerek yeniden play-off potasındaki yerini aldı. Manisa FK 17 puanla düşme hattında kaldı.

Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek kritik bir galibiyet alırken puanını 22’ye yükseltti. Sakaryaspor 17 puanla düşme hattında kaldı.

Sezonun flaş takımlarından Fatih Karagümrük’ü konuk eden Gençlerbirliği, 1-0 kazanarak puanını 22’ye yükseltirken, İstanbul temsilcisi Karagümrük 27 puanda kalıp zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Ligde 16.hafta maçları 13-14 ve 15 Aralık tarihlerinde oynanacak.