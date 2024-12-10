Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.hafta maçında konuk olduğu Manisa FK’yı 13.dakikada Burak Süleyman’ın attığı golle 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK puanını 23’e yükseltirken, deplasman puan cetvelinde haftalar sonra yeniden 2’nci sıraya yerleşti.

Manisa FK galibiyetiyle birlikte 1 hafta aradan sonra yeniden play-off potasına yerleşen Ahlatcı Çorum FK’nın bu başarısında deplasmanda topladığı puanlar büyük önem arz ediyor.

23 PUANIN 14’Ü DEPLASMANDA

Kırmızı-siyahlı atık, geride kalan 15 haftalık periyotta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alarak 23 puan toplarken, attığı 17 gole karşılık 15 gol gördü. Çorum temsilcisi, 23 puanın 9’unu evinde, tam 14’ünü ise deplasmanda aldı.

Sahasında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK rakip fileleri sadece 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda çıktıkları 8 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak hanelerine tam 14 puan yazdırdılar. Rakip fileleri 12 kez havalandıran Çorum temsilcisi kalesinde 9 gole engel olamadı.

MAÇLARIN YARISINI KAZANDI

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda oynadığı 8 maçın 4’ünü kazanırken, Yeni Malatyaspor’u 4-0, Adanaspor’u 2-0, Ankara Keçiörengücü’nü 3-2, son olarak Manisa FK’yı ise 1-0 yendi. Bandırmaspor’la 0-0, Esenler Erokspor’la da son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor’a 3-0, Boluspor’a ise 2-0 yenildi.

EN BAŞARILI İKİNCİ TAKIM

Ahlatcı Çorum FK, 14 puanla Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en başarılı ikinci deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Kocaelispor 7 maçta topladığı 15 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor, Ahlatcı Çorum FK’nın averajla ardından üçüncü sırayı alıyor.