Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, şampiyonluk hesapları yapan Esenler Erokspor’la sahasında oynadığı 31.hafta maçında 90+3’te bulduğu golle 2-1 kazanarak 6’da 6 yaptı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu’nun yönettiği maça Çorumlu sporseverler büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı 6.000 civarında biletli seyirci izledi.

Teknik direktör Uğur Uçar, geçtiğimiz hafta Boluspor’u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ilk 11’den sağ bek Kerem’i kulübeye çekerken, Attamah’a forma verdi. Attamah, sağ bekte görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mame Thiam’ın yerine ise forvet hattında Samudio ilk 11’de yer aldı. Aleksic’in de maç sabahı hastalandığı ve bu yüzden kadroda yer almadığı belirtildi.

Arca Çorum FK, kazanmak zorunda olduğu maçta oyunu kontrol eden taraf olurken, 20.dakikada Samudio ile net fırsattan yararlanamadı. 35’te, Samudio’nun pasında Burak Çoban topu ağlara gönderince Çorum ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Arca Çorum ilk yarıdaki kadrosuyla çıkarken, Esenler Erokspor ise Ömer Faruk’un yerine Recep Niyaz değişikliği ile başladı. Arca Çorum FK ikinci golü ararken, Esenler Erokspor beraberlik golünü kovaladı.

Özellikle 60.dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Esenler Erokspor, 74.dakikada hakemin verdiği tartışmalı penaltıyı 77’de Catakovic gole çevirince skora denge geldi.

Golden sonra oyunu yeniden rakip yarı alana yıkan Arca Çorum FK, 90+3.dakikada Paraguaylı golcüsü Samudio’nun kafa golüyle ikinci kez öne geçti ve bu golle sahadan 2-1 galip ayrılarak Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

Üst üste 6.galibiyetini alan Arca Çorum FK puanını 59’a yükseltirken, Esenler Erokspor 63 puanda kaldı.

Maçın hakemi Oğuzhan Aksu, takdir haklarını genelde konuk takım lehine kullanması nedeniyle tepki topladı.

