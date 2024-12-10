Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.haftasında Manisa FK’yı 1-0 yenerek yeniden play-off potasındaki yerini alan Ahlatcı Çorum FK’da gözler kritik Amed Sportif Faaliyetler maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekip 1 günlük iznin ardından Amed maçının hazırlıklarına başladı.
Tesislerde, saat 17.45’te başlayan haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.
Ahlatcı Çorum FK, 15 Aralık Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.007da başlayacak Amed maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.
Editör: HABER MERKEZİ