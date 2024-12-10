Ahlatcı Çorum FK’nın Manisa FK’yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta sarı kart gören futbolculardan Tunahan Ergül ceza sınırına ulaştı.

Bandırmaspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından iki sarı kartı bulunan Tunahan, Manisa deplasmanında, 38.dakikada sarı kart gördü. Bu sezon üçüncü sarı kartını gören deneyimli orta saha oyuncusu, bundan sonra göreceği sarı kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Ahlatcı Çorum FK’da, Mehdi Boudjemaa ve Thomas Verheydt da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.