Antalya’da düzenlenen Uluslararası Muay Thai (Tayland boksu) EMF Cup ve Akdeniz Ülkeleri Açık Turnuvada Türkiye adına ringe çıkan Çorumlu sporculardan Nehir Karacaoğlu, kilosunda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

30 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada, Çorum Akademi Spor Kulübü’nden Nehir Karacaoğlu ve Battal Can Bilan antrenör Şahin Güler nezaretinde Türkiye’yi temsilen ringe çıktı.

2 yabancı, 5 Türk sporcunun yer aldığı üst genç kızlar 54 kiloda mücadele eden Nehir Karacaoğlu, 1.turda rakibinin kilo düşememesi üzerine hükmen kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Estonyalı sporcuyu yenen Nehir Karacaoğlu adını finale yazdırdı. Karacaoğlu, final müsabakasında Türk sporcuyla şampiyonluk için mücadele etti. Finali de kazanan Karacaoğlu şampiyon olup altın madalyaya uzandı.

60 kiloda ringe çıkan Battal Can Bilan ise çeyrek finalde yenilerek elendi.