Okullararası düzenlenen Genç Kızlar A kategorisi Basketbol İl Birinciliğinde şampiyon belli oldu.

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Son gün oynanan maçların ardından ikide iki yapan Damla Gürgen, Sıla Uyar, Ebrar Ünğan, Naz Aras, Tuğçe Naz Aktaş, Nisanur Karaca, Elif Eren, Rana Çetin, Cemre Malatyalı, Doğa Damla Demir ve Zehra Duru Budak’lı kadrosuyla Özel Ada Koleji 4 puanla şampiyon oldu.

Esma Didar Şahinbaş, Merve Dölcü, Hatice Kübra Büğrüoğlu, Elif Ela Akyüz, Melis Özel, Yağmur Gelgör, İsra Hazal Ateş, Nisa Yiğit ve Deren Gökalp’lı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 3 puanla ikinci, Zehra Güngör, Elfin Yücel, Ecrin Şahin, Secem Kundoğdu, Hayrunnisa Gül Kabak, Emine Dudu Üstündağ, Duygu Kayacı, Damla Aykaç ve Nisanur Çıkık’dan oluşan kadrosu ile Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 2 puanla üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.