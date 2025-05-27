Karadağ-Montenegro Bar’da düzenlenecek Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda Çorum’dan Begüm Akpunar, Buğra Özeker, Hatice Sena Çolak ve Elif Gökçe Beşikçi Türkiye adına madalya mücadelesi verecek olup, Samet Türe ise milli takımda antrenör olarak görev yapacak.

30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ’ın Montenegro Bar kentinde düzenlenecek şampiyonada, aynı zamanda il temsilciliği görevini yürüten Çorum Belediye Spor Kulübü antrenörü Samet Türe, Türkiye’yi temsil edecek milli takımda antrenör olarak görev alacak. Geçtiğimiz ay Kocaeli’nde düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında +40 kiloda şampiyon olan Begüm Akpunar, 30 kiloda üçüncü olan Elif Gökçe Beşikçi, 35 kiloda üçüncülüğü elde eden Hatice Sena Çolak ve 50 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazanan Buğra Özeker de sporcu olarak Türkiye adına madalya mücadelesi verecekler. Bu karatecilerin dördü de Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu.

DEMİRKIRAN’A ZİYARET

Öte yandan, karate il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe ve antrenör Sevgi Güler Türe, Çocuklar Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Çorumlu sporcularla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler. İl Müdürü Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye şampiyonasında elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları tebrik edip, milli takım forması hediye etti. Demirkıran, antrenör ve sporculara Balkan Şampiyonası için başarı dileklerinde de bulundu.