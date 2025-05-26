Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmada Çorumlu bir öğrenci büyük bir başarı elde etti.

Kars’ta 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri, ülkenin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Finallerde Çorum’u temsil eden Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Sarp Burak Kolcu, üstün performansıyla Türkiye 3.’sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Zeka ve stratejiye dayalı çeşitli oyunların yer aldığı yarışmalarda, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerileri değerlendirildi.

Bu prestijli organizasyonda dereceye giren Çorumlu öğrenci Kolcu, hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandırdı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başarılarından dolayı öğrenci Sarp Burak Kolcu’yu ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.