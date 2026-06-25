Türkiye'nin ilk tek kullanımlık poşet filtre kahve üretim tesisini Çorum'da kuran HEPA Coffee, Gastronomi Turizmi Derneği üyesi oldu.

HEPA Coffee Kurucusu Zeynep Çenesiz Yarımca, derneğin Sapanca’da düzenlediği etkinliğe katılarak gastronomi dünyasının içinde yerini aldı.

Zeynep Çenesiz Yarımca, GTD üyelik rozetini Dernek Başkanı Gürkan Boztepe ile tanınmış hekim ve yazar Dr. Ender Saraç’ın elinden aldı.

Yarımca, "Gastronomi, turizm ve sağlık alanlarında ülkemize değer katan isimlerle aynı çatı altında buluşmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu güçlü ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Konaklamalı olarak gerçekleştirilen buluşmada gastronomi turizminin gelişimi, sürdürülebilirlik, yerel mutfakların uluslararası marka değerine dönüştürülmesi ve deneyim odaklı turizm konuları ele alındı.