Olay 12 Haziran'da Buharaevler Mahallesi Slimkent TOKİ bloklarında yaşandı. 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Mehmet Emin Eker, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA’YA SEVK EDİLMİŞTİ

Talihsiz kazanın ardından 5 yaşındaki çocuk, önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından

ambulans helikopterle Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Emin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

11 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Mehmet Emin Eker’in vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Mehmet Eker’in oğlu olan minik Mehmet Emin, Dodurga’nın Tutuş Köyü’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.