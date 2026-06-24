Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Mevlana İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette protokol üyelerine Okul Müdürü Yener Özalp ve Milli Eğitim Müdür Yardımcıları da eşlik etti. Sınıfları gezen Belediye Başkanı Aşgın ve İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan misafirler, öğretmenlerle de bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında okul yönetiminden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan protokol üyeleri, okulda yürütülen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eğitimin geliştirilmesine yönelik yürütülen projeler ve öğrencilere sunulan imkanlar da görüşülen konular arasında yer aldı.

Programda, çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. Eğitime verilen desteklerin geleceğin güçlü nesillerinin yetişmesindeki rolüne vurgu yapılan ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Öğrenciler ve öğretmenler açısından anlamlı anlara sahne olan program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi