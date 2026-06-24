Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanarak 26 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Üçlü Protokol” kapsamında düzenlenen 2026 yılı ikinci olağan Mahalli Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş başkanlığında, Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, ceza infaz kurumlarında sunulan hizmetlerin etkinliği, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda; hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişimi, sevk ve nakil süreçleri, acil sağlık hizmetlerinin sunumu, güvenlik ve dış koruma hizmetleri ile kurumlar arasında yürütülen iş ve işlemler kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, ceza infaz kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve koordinasyonun sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmaları ele aldı.

Muhabir: Haber Merkezi