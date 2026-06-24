Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, yeni adresinde hizmet vermeye başlayan Gazi Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No: 6 adresinde bulunan mevcut binanın yenilenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda merkezin, aynı mahallede Anadolu 5. Sokak No: 20 adresindeki geçici hizmet binasına taşındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen ziyarette aile hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Zehir, sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı şekilde sürdürülebilmesi için gerekli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca bölgede yapımı planlanan 9 hekimli yeni Aile Sağlığı Merkezi projesi de ele alındı. Proje çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, planlama sürecinde sahada görev yapan sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini ifade ederek, proje sürecinin ardından yapım çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Taşınma sürecinde özveriyle görev yapan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zehir, sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinin ardından mevcut binada teknik ekip ile birlikte incelemelerde bulunan Zehir, yatırım süreci ve proje hazırlıkları hakkında değerlendirmeler yaptı. Yapılacak yatırımın, sağlık çalışanlarına daha modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunmasının yanı sıra vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha nitelikli ve konforlu koşullarda erişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi